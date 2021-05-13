Двукратный чемпион олимпийских игр Илья Ильин привился от КВИ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин получил вакцину против коронавирусной инфекции в ТРЦ «Keruen» в столице. Спортсмен прошёл все обязательные медицинские процедуры перед началом вакцинации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

«Нас радует, что ряды вакцинируемых пополняют также спортсмены, деятели культуры. Каждый должен заботиться о своём здоровье сам!», - отметили сотрудники прививочного пункта вакцинации.

Напомним, с целью охвата населения вакцинацией против COVID-19 в Нур-Султане с середины апреля началась массовая вакцинация горожан. Для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов в медорганизациях в три раза.

Кроме того, на сегодня в столице пункты вакцинации также открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Сарыарка», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», в торговых комплексах «Биг Шанхай», Центральном рынке, ТД «Алем» и «Артем».

В связи с расширением пунктов вакцинации время работы организаций ПСМП сокращено с 8:00 до 22:00 часов, для ТРЦ режим работы остается прежним - с 10:00 до 22:00 часов.

Также, учитывая высокую активность населения получить вакцину, управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов.