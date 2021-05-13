Двукратный чемпион олимпийских игр Илья Ильин привился от КВИ в Нур-Султане
«Нас радует, что ряды вакцинируемых пополняют также спортсмены, деятели культуры. Каждый должен заботиться о своём здоровье сам!», - отметили сотрудники прививочного пункта вакцинации.
Напомним, с целью охвата населения вакцинацией против COVID-19 в Нур-Султане с середины апреля началась массовая вакцинация горожан. Для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов в медорганизациях в три раза.
Кроме того, на сегодня в столице пункты вакцинации также открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Сарыарка», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», в торговых комплексах «Биг Шанхай», Центральном рынке, ТД «Алем» и «Артем».
В связи с расширением пунктов вакцинации время работы организаций ПСМП сокращено с 8:00 до 22:00 часов, для ТРЦ режим работы остается прежним - с 10:00 до 22:00 часов.
Также, учитывая высокую активность населения получить вакцину, управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов.