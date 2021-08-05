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Двукратный чемпион Азии по вольной борьбе из Казахстана стартовал с победы на Олимпиаде
5 Августа 2021 09:55
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио проходят соревнования борцов вольного стиля, передает МИА «Казинформ» со сылкой на Sports.kz.
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В схватке 1/8 финала весовой категории до 74 кг двукратный чемпион Азии Данияр Кайсанов встретился с японцем Кейсукэ Отогуро. Итогом поединка стала победа Кайсанова (туше). Его соперником в четвертьфинале станет египтянин Реда Рамадан Хуссейн.
Напомним, что накануне другой казахстанский вольник Нурислам Санаев дошел до полуфинала, но уступил в нем индийцу Рави Кумару и теперь сразится за «бронзу» с болгарином Георги Вангеловым.
Фото: НОК Казахстана, Сали сабиров
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