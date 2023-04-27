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Двукратный чемпион Азии Азамат Даулетбеков выиграл схватку в лиге Поддубного

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Апреля 2023, 00:42
Двукратный чемпион Азии Азамат Даулетбеков выиграл схватку в лиге Поддубного Фото: prosports.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков выиграл схватку в Poddubny Wrestling League, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Prosports.kz.

Двукратный чемпион Азии из Казахстана Азамат Даулетбеков (86 кг) выиграл схватку у россиянина Арслана Багаева.


Ранее лидер сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова одержала победу на турнире борцовской лиги Поддубного.

Poddubny Wrestling League / Борцовская лига Поддубного – профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом. Нашу страну в престижной Лиге представляют двукратный серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова (72 кг), чемпион Азии, пятикратный чемпион Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира 2022 Азамат Даулетбеков (86 кг) и чемпион Азии Болат Сакаев (79 кг).

На турнире состоится 21 поединок с участием лучших мировых и казахстанских атлетов.


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