Двукратное снижение роста инфляции к концу следующего года прогнозирует Минфин

17 Ноября 2022, 11:45

17 Ноября 2022, 11:45

Двукратное снижение роста инфляции к концу следующего года прогнозирует Минфин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов Ерулан Жамаубаев озвучил прогноз по снижению роста инфляции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые эксперты ожидают сильной инфляции в следующем году – правда ли это? И когда остановится рост цен в стране?», - спросили журналисты министра в кулуарах.

По словам Е. Жамаубаева, такого роста цен не было в стране 10-15 лет.

«Я имею в виду, что в этом году инфляция составляет 18,8%. Это высокий показатель, которого не было за последние 10-15 лет. Мы все это понимаем. За рубежом такого не было за последние 40-50 лет. Надеемся, что в конце этого года, в начале следующего, у нас будет резкое снижение роста инфляции. Пик инфляции будет держаться на уровне этих 20%. Потом пойдет на спад», - заверил министр.

По его словам, к концу следующего года рост инфляции может снизиться вдвое относительно ее текущего уровня.

«Прогноз, указанный в бюджете, составляет от 7,5% до 9,5%. Если мы достигнем такого показателя по итогам 2023 года, то это следует считать большим достижением», - добавил зампремьера.