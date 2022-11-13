Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Двукратно возросло количество детей с аутизмом в Казахстане

13 Ноября 2022, 16:02
Двукратно возросло количество детей с аутизмом в Казахстане
13 Ноября 2022, 16:02

Двукратно возросло количество детей с аутизмом в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано более 8,5 тысяч детей с аутизмом. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК-министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в республике взяты на учет более 175 082 детей с особыми образовательными потребностями, из них с аутизмом – 8796 (5 % от общего количества детей с особыми образовательными потребностями). Следует отметить, что количество детей, состоящих на учете с диагнозом расстройств аутистического спектра, за последние пять лет выросло почти в два раза. В 2018 году выявлено 4707 детей с аутизмом, в 2019 году – 5193, в 2020 году – 6771, в 2021 году – 8796, в 2022 году – более 9 тысяч детей», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что с целью подготовки специалистов по сопровождению детей с особыми образовательным потребностями, в том числе детей с аутизмом, в 18 вузах осуществляется подготовка кадров по направлению «Специальная педагогика» (КазНПУ им. Абая, КазЖенПУ, ВКУ им. С. Аманжолова,, СКУ им. М. Козыбаева, ЖУ им. И. Жансугурова, КарУ им. Е. Букетова, ЮКУ им. М. Ауезова, ТарРУ им. М. Дулати, университет «Болашак», АУ им. Х. Досмухамедова, ЮКГПУ, КГУ им. А. Байтурсынова, КУТИ им. Ш. Есенова, Академия «Bolashaq», ППУ им. Ә. Марғулана, АРУ им. К. Жубанова, университет «Мирас»).

С 2021-2022 учебного года обучаются 5447 человек в том числе в бакалавриате – 5004 человека (по госзаказу – 1583), в магистратуре – 402 человека (по госзаказу – 287), в докторантуре по госзаказу – 41 человек. В 2022 году завершили обучение по данной специальности 2562 человека. В вузах разработаны и реализуются 58 программ по специальной педагогике (36 – бакалавриат, 20 – магистратура, 2 – докторантура), в том числе по логопедии, сурдопедагогике, дефектологии.

«К разработке программ по специальной педагогике активно привлекаются педагоги специального, интегрированного и инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями, Центров развития ребенка, Домов ребенка, реабилитационных центров, Центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, психолого-медико-педагогических консультаций и др.», - добавил министр.


Новости по теме
Вопросы реабилитации инвалидов обсудили на встрече в клинико-реабилитационном центре Кокшетау
Более 250 казахстанских школьников завоевали медали на международных олимпиадах
Более 20 бесплатных операций по удалению камней из почек сделали в Карагандинской области
Читайте также
Вопросы реабилитации инвалидов обсудили на встрече в клинико-реабилитационном центре Кокшетау
Более 250 казахстанских школьников завоевали медали на международных олимпиадах
Более 20 бесплатных операций по удалению камней из почек сделали в Карагандинской области
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Взрыв котла произошел в сельской школе в Акмолинской области
Операции на позвоночнике неродившегося ребенка будут выполнять в РК – Серик Акшолаков
Депутаты Парламента Мексики впервые посетили Мажилис
Миллионерами стали 64 казахстанских педагога
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору