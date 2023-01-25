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Двукратно увеличить количество занимающихся спортом детей хотят в Казахстане

25 Января 2023, 14:53
Двукратно увеличить количество занимающихся спортом детей хотят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов подчеркнул необходимость расширения охвата детей физическим развитием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо ускорить подготовку новой концепции развития спорта. В этой новой концепции должны быть отражены все показатели, стоящие перед нами цели-задачи. В частности, должны быть освещены вопросы приобщения подростков, молодежи к спорту, в том числе развития наших профессиональных спортсменов.

В концепции должны быть определены результаты, которые мы должны достичь в ближайшие семь лет», - сказал Алтай Кульгинов на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта.

По его словам, охват детей физическим развитием следует увеличить двукратно.

«Перед нами стоит задача увеличить количество детей, занимающихся физическим развитием, в два раза. Это наша задача. Для этого мы должны приложить совместные усилия. Важна тщательная реализация государственного спортивного заказа. Необходимо всесторонне проработать высказанные здесь предложения. Кто-то сегодня сказал, что нужна конкуренция. Он тоже прав. Есть недостатки, их тоже нужно решать. Все это проработайте с местными исполнительными органами. Тогда нужно принять соответствующее решение», - добавил зампремьера.


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