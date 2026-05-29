Двукратный призер Олимпиады из Казахстана получил бой в лиге главы UFC

Вечер бокса должен состоятся шестого июня. Главным событием турнира станет поединок в первом тяжелом весе между бывшим чемпионом WBO Крисом Билламом-Смитом и канадским боксером Райаном Розицки. В андеркарте в предварительных поединках заявлен бой в тяжелом весе между казахстанцем Иваном Дычко и непобежденным британцем Харви Дайксом.

На любительском уровне 35-летний Иван Дычко дважды выигрывал медали Олимпийских игр — в 2012 и 2016 годах. После перехода в профессиональный бокс с 2017 года Дычко провел 16 боев, из них выиграл 15.

Zuffa Boxing — это новая профессиональная боксерскаялига, основанная в июне 2025 года президентом UFC Даной Уайтом совместно с одним из самых влиятельных боксерских промоутеров — Турки Аль-Шейхом. Из казахстанских боксеров контракт с лигой, помимо Дычко, имеет олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.