Двукратная чемпионка мира из Казахстана вышла в полуфинал ЧА-2022 по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Назым Кызайбай провела второй бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 50 килограммов Кызайбай встретилась с монголкой Мунгунсаран Балсан и одержала победу раздельным решением судей. Таким образом, Назым Кызайбай вышла в полуфинал турнира и уже точно будет на пьедестале.

Всего Казахстан на данный момент имеет уже 18 полуфиналистов ЧА-2022: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг); Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).





Фото: olympic.kz







