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Двукратная чемпионка мира гарантировала Казахстану медаль «Кубка Странджа»

23 Февраля 2022 19:26
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Двукратная чемпионка мира гарантировала Казахстану медаль «Кубка Странджа»

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Титулованная казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала полуфиналисткой турнира «Кубок Странджа», который в эти дни проходит в столице Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В четвертьфинальном бою Кызайбай встретилась со спортсменкой из Испании Лаурой Фуертес Фернандес в весовой категории до 50 килограммов и одержала победу единогласным решением судей.

Боксерша из Казахстана является двукратной чемпионкой мира 2014 и 2016 годов в Южной Корее и Казахстане соответственно.

Стоит отметить, что сегодня в ринг выйдут еще три казахстанки: Балауса Муздиман (весовая категория до 54 килограммов), Дина Жоламан (весовая категория до 54 килограммов) и Карина Ибрагимова (весовая категория до 57 килограммов).


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#Спорт   #Бокс  
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