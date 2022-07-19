19 Июля 2022 15:22

Двухвалентная вакцина от коронавируса появится осенью - ВОЗ

НУР-СУЛТАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Витянис Андрюкайтис заявил, что работа над двухвалентной вакциной идет к завершению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Несколько изготовителей утверждают, что все практически готово к началу массового производства», - сказал представитель ВОЗ.

Отличительной особенностью двухвалентной вакцины является то, что она, как утверждают медики, предохраняет от первичной инфекции и ее мутационных штаммов.

«Общая эпидемическая ситуация не радует, поэтому необходимо сохранять бдительность. Надеемся, что двухвалентная вакцина от коронавируса поможет в борьбе с инфекцией и ее мутациями», - сказал Витянис Андрюкайтис.