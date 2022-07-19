Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Двухвалентная вакцина от коронавируса появится осенью - ВОЗ
19 Июля 2022 15:22

Двухвалентная вакцина от коронавируса появится осенью - ВОЗ

НУР-СУЛТАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Витянис Андрюкайтис заявил, что работа над двухвалентной вакциной идет к завершению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Несколько изготовителей утверждают, что все практически готово к началу массового производства», - сказал представитель ВОЗ.

Отличительной особенностью двухвалентной вакцины является то, что она, как утверждают медики, предохраняет от первичной инфекции и ее мутационных штаммов.

«Общая эпидемическая ситуация не радует, поэтому необходимо сохранять бдительность. Надеемся, что двухвалентная вакцина от коронавируса поможет в борьбе с инфекцией и ее мутациями», - сказал Витянис Андрюкайтис.


Новости по теме
Индия применила более 2 млрд доз вакцин против коронавируса
Сколько казахстанцев вакцинировались против COVID-19
Лечение в стационарах получают 962 пациента с коронавирусом в РК
Читайте также
Неделя аномальной жары до 42 градусов ожидается в Кыргызстане
Граждане США чувствуют себя защищенными с оружием - опрос
Рост инфляции в США может замедлиться к концу года
Индия применила более 2 млрд доз вакцин против коронавируса
Красный уровень тревоги из-за жары объявили в девяти крупных городах Италии
Шесть млн детей в США заразились коронавирусом в 2022 году
Сколько казахстанцев вакцинировались против COVID-19
Десятки тысяч гектаров леса сгорели в западной Европе
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
2 Пограничники предотвратили вывоз более 8 млн долларов США – КНБ РК
3 Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили квартиру
4 Две ночи будут ремонтировать улицу Розыбакиева в Алматы
5 Опасные энергетики и лимонад обнаружили в столичных магазинах

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив