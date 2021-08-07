Двухмиллионная жительница родилась в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двухмилионной жительницей Алматы стала новорожденная Аяла Жамбыл. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает МИА «Казинформ».
«По данным Бюро национальной статистики, казахстанцев уже 19 миллионов. А в Алматы двухмилионной жительницей стала Аяла Жамбыл. Желаю здоровья, благополучия и счастья!» - написал Б. Сагинтаев в Twitter.
Аяла стала шестой девочкой в семье полицейского Бейбита Абильдаева и воспитательницы детского сада Алии Жанибековой.
Напомним, 3 августа стало известно, что численность населения Казахстана перешагнула исторический рубеж в 19 милллионов. В Алматинской области родилась Жания Азаматқызы, ставшая 19-миллионным гражданином Казахстана.
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