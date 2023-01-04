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Двухметровые снежные фигуры мультгероев слепили в карагандинской колонии

4 Января 2023, 04:04
Двухметровые снежные фигуры мультгероев слепили в карагандинской колонии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В карагандинской колонии осужденные сделали фигуры из анимационных фильмов и хоррор-игр. Высота снежных мультгероев достигает до двух метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс ледяных и снежных фигур в исправительных колониях проводится ежегодно и является одним из самых сложных и зрелищных. Осужденные с большим желанием и воодушевлением начинают готовиться к нему с первых дней зимы.

Они лепят новогодние и сказочные персонажи, фигуры животных, которые по восточному календарю являются символом года, а также возводят замки и иные сооружения.


К новому 2023 году спецконтингент РГУ «Учреждения № 29» департамента УИС по Карагандинской области и по Улытауской области подготовился по-особенному, добавив к своему творчеству героев с анимационных мультиков и хоррор-игр – Хагги Ваги, Кисси Мисси и Сиреноголового, которых они расположили на территории жилой зоны отряда № 5 в ледяном городке с крепостными стенами, состоящего из 24 кв. метров.

На изготовление ледяного городка им потребовалось около трех недель.


«Идея о создании анимационных героев к нам пришла после просмотра новых мультфильмов. Для начала мы разработали эскизы фигур, распланировали их расположение, собрали снег и изготовили ледяные блоки для установки крепостных стен. Мы сделали его побольше, так как персонажи - Хаги Ваги и Кисси Мисси у нас вышли размером под два метра. Их мы сделали из замороженных кусков льда, которые обработали методом шлифования и покрасили колером из цветной палитры.

Анимационные фигуры стали настоящим украшением территории учреждения.

«По результатам проведения зимнего конкурса «Лучшая снежная фигура» осужденные, которые приняли активное участие, и занявшие призовые места будут поощрены ценными подарками и благодарственными письмами,» - отметил начальник учреждения полковник юстиции Игорь Бендерский.


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