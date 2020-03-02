Двухметровую белугу выловили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Белугу и трёх осетров выловили в реке Урал в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В воскресенье на тоневом участке Нижняя-Пешнойская выловлены 3 самца русского осетра и 1 самка белуги. Длина белуги 2 м 20 см. Вес 148 кг. Длина осетров 80 см, 95 см, 1 метр», - сообщил и.о. руководителя отдела охраны природных ресурсов Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов.

По его информации, выловленная рыба передана на один из рыборазводных заводов.