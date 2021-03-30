Двухметровую 150-килограммовую белугу выловили в реке Жайык

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Урало-Атырауским осетровым заводом Комитета рыбного хозяйства выловлена белуга, длиной 2,4 метра и весом 150 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минэкологии.

Восстановлением запасов осетровых видов рыб путем искусственного воспроизводства и выпуском в естественную среду обитания выращенной молодью занимаются Атырауский и Урало-Атырауский осетровые рыбоводные заводы Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, суммарная мощность которых составляет порядка 7 млн. штук молоди в год.

В целях исполнения государственного заказа 29 марта 2021 года на тоневом участке «Малая Дамба» реки Жайык (Урал) рыболовецкой бригадой ПК «им. Амангельды» с участием рыбаков Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода выловлена самка белуги весом 150 кг, длиной 2,4 м.

Рыбоводные мероприятия по заготовке производителей продолжаются. Производители будут использованы для получения потомства с целью выращивания молоди.

Необходимо отметить, что получение половых продуктов (икра и молоки), от пойманных взрослых особей осетровых, осуществляется прижизненным способом с последующим выпуском их в естественную среду обитания, с участием всех заинтересованных сторон, общественности и СМИ.

В настоящее время состояние белуги удовлетворительное, она размещена в пруду Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода, ведется постоянное наблюдение.

Следует отметить, что в Казахстане как и в других прикаспийских государствах запрещается вылов из естественной среды осетровых видов рыб в коммерческих целях. Исключение для вылова осетровых предусмотрено только для научных целей специализированной рыбохозяйственной организации и в воспроизводственных целях двум государственным рыбоводным заводам, в рамках специального разрешения.







