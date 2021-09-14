Двухмесячный запас медикаментов сформирован в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Имеется ли необходимый запас лекарственных средств в СКО? Об этом рассказал заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Двухмесячный запас лекарственных средств имеется в стационарах и на амбулаторном уровне. Розничная сеть располагает месячным объемом препаратов, который обновляется на постоянной основе. Помимо этого, имеется запас 21 позиции лекарственных средств в стабилизационном фонде», - отметил Аскар Сакипкереев.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты на 157 млн тенге из стабилизационного фонда.

В целом, в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки.