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    13:37, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Двухмесячный запас медикаментов сформирован в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Имеется ли необходимый запас лекарственных средств в СКО? Об этом рассказал заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Двухмесячный запас лекарственных средств имеется в стационарах и на амбулаторном уровне. Розничная сеть располагает месячным объемом препаратов, который обновляется на постоянной основе. Помимо этого, имеется запас 21 позиции лекарственных средств в стабилизационном фонде», - отметил Аскар Сакипкереев.

    Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты на 157 млн тенге из стабилизационного фонда.

    В целом, в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

    На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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