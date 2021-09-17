Двухмесячный запас лекарств сформирован в Атырауской области
«Это правда, что во время первой волны эпидемии случился дефицит лекарственных средств, но этот пробел сегодня ликвидирован. В целях создания стабильного запаса лекарственных средств в области и сохранения стабильности цен в аптеках социально-предпринимательской корпорацией «Атырау» и товариществом с ограниченной ответственностью «Инкар» выделено 500 млн тенге, закуплено 42 наименования лекарственных средств. Кроме того, при помощи спонсоров приобретены средства индивидуальной защиты и медицинская техника на сумму более 3 млрд тенге», - сказала Бахытгуль Хаменова на пресс-конференции в СЦК.
По словам заместителя акима, на сегодняшний день в регионе функционируют 14 ПЦР-лабораторий. Там есть возможность проводить более 16 тысяч тестов в сутки.
«В области сформирован 2-месячный запас средств индивидуальной защиты и медикаментов. Кроме того, в целях совершенствования службы скорой медицинской помощи приобретены новые транспортные средства и введены в эксплуатацию 5 передвижных медицинских комплексов. Также в целях организации качественной медицинской помощи больным введена в эксплуатацию инфекционная больница на 200 коек в городах Атырау и Кульсары», - заключила она.
Ранее, Б. Хаменова доложила о ходе вакцинации в регионе. 86% населения области получили первый компонент вакцины.