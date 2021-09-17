Двухмесячный запас лекарств сформирован в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области сформирован двухмесячный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. Об этом сообщила заместитель акима Атырауской области Бахытгуль Хаменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это правда, что во время первой волны эпидемии случился дефицит лекарственных средств, но этот пробел сегодня ликвидирован. В целях создания стабильного запаса лекарственных средств в области и сохранения стабильности цен в аптеках социально-предпринимательской корпорацией «Атырау» и товариществом с ограниченной ответственностью «Инкар» выделено 500 млн тенге, закуплено 42 наименования лекарственных средств. Кроме того, при помощи спонсоров приобретены средства индивидуальной защиты и медицинская техника на сумму более 3 млрд тенге», - сказала Бахытгуль Хаменова на пресс-конференции в СЦК.

По словам заместителя акима, на сегодняшний день в регионе функционируют 14 ПЦР-лабораторий. Там есть возможность проводить более 16 тысяч тестов в сутки.

«В области сформирован 2-месячный запас средств индивидуальной защиты и медикаментов. Кроме того, в целях совершенствования службы скорой медицинской помощи приобретены новые транспортные средства и введены в эксплуатацию 5 передвижных медицинских комплексов. Также в целях организации качественной медицинской помощи больным введена в эксплуатацию инфекционная больница на 200 коек в городах Атырау и Кульсары», - заключила она.

Ранее, Б. Хаменова доложила о ходе вакцинации в регионе. 86% населения области получили первый компонент вакцины.