Двухмесячный фонд лекарственных средств сформирован в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы обеспечения медучреждений лекарствами и прозрачности деятельности конкурсных медицинских комиссий обсуждали на аппаратном совещании в облакимате под председательством акима области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на совещании также были рассмотрены результаты мониторинга по обеспечению лекарственных фондов больниц в связи с коронавирусной пандемией.

Выступившая по данному вопросу руководитель проектного офиса «Жамбыл адалдық алаңы» Назима Жувандикова внесла несколько предложений.

«Принимая во внимание жалобы населения, управлению здравоохранения необходимо активизировать работу по оперативному информированию общества о состоянии двухмесячного фонда лекарств. Также руководителям ведомства в рамках проекта «Антикор Live» надо регулярно проводить онлайн-приемы», - сказала она.

Кроме того, по мнению спикера, назрела необходимость ежегодной ротации председателей комиссий и членов созданных при учреждениях здравоохранения врачебных консультационных советов. Данный шаг позволит уменьшить количество жалоб со стороны людей с ограниченными возможностями.

«Для обеспечения прозрачности деятельности конкурсных комиссий по приему на работу желательно ввести в их состав представителей общественности и менеджеров проектного офиса», - подчеркнула Назима Жувандикова.

Глава региона поддержал данные предложения, и остановился на конкретных проблемах.

«Для нас должны стать уроком прошлогодние события, - сказал Бердибек Сапарбаев. - На сегодняшний день сформирован двухмесячный фонд лекарственных средств. Мы совместно с Министерством здравоохранения держим вопрос на постоянном контроле. Управлению здравоохранения дано поручение повысить профессиональный уровень и культуру медицинского персонала. Почему многие предпочитают лечиться именно в частных клиниках? Почему не идут в государственные учреждения? Необходимо сделать выводы и изменить в первую очередь культуру общения с людьми. Достоин рассмотрения и вопрос ротации членов врачебных консультационных советов и руководителей комиссий. Некоторые по десять лет сидят на одном месте, как будто приобрели должность в частное пользование. Другое дело, если они работают эффективно и качественно. Но если поток жалоб не прекращается, с такими людьми надо расставаться».