Двухмесячную девочку с критическим пороком сердца спасли врачи Караганды

В Многопрофильной больнице № 2 г. Караганды прооперировали двухмесячную девочку с критическим пороком сердца. Слаженная работа специалистов спасла ей жизнь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Хирурги Кардиоцентра провели первый этап операции — системно-легочный анастомоз. В легочную артерию в месте сужения установили стент, в дальнейшем порок подлежит коррекции и радикальной операции.

— Мы с малышкой поступили в больницу 31 января. Сначала приехали в поликлинику. Нас направили делать УЗИ сердца, где обнаружили порок. Он называется тетрада Фалло. Мы сразу легли в больницу. Через месяц сделали первый этап операции, — поделилась мама ребёнка.

По словам заведующего отделением детской кардиохирургии многопрофильной больницы № 2 Жаната Болатбекулы, девочка поступила в тяжелом состоянии.

— Операция была проведена на работающем сердце. Первый этап поможет ребёнку нормально развиваться, а сердцу подготовиться к радикальной коррекции. Через 4–5 месяцев будет второй этап. Проведенная операция — дорогостоящая и сложная, требует большого расхода лекарственных препаратов и медицинских изделий. Возмещение наших затрат проводится как в рамках ГОБМП, так и в системе ОСМС, — рассказал Жанат Болатбекулы.

Тетрада Фалло является врожденным пороком сердца, который сочетает в себе четыре анатомические аномалии — дефект межжелудочковой перегородки, смещение аорты, стеноз и гипертрофию правого желудочка. Это заболевание приводит к тому, что уровень насыщения крови кислородом постепенно падает. Когда этот показатель достигает отметки ниже 94%, появляются нарушения в работе всего организма: снижается иммунитет, замедляется работа мозга и общее развитие организма, кожа приобретает синюшный цвет. Во время приступа ребенок становится синим, часто дышит и беспокоится. Пациентам с таким дефектом сразу невозможно проведение радикальной операции, поэтому выполняются коррекции в течение жизни.