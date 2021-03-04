Двухмесячного младенца оставили в подъезде многоэтажки в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В подъезде одного из многоэтажек Майкудука города Караганды жители обнаружили брошенного младенца. Стражи порядка устанавливают личность матери ребёнка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

3 марта около 00:15 часов в дежурную часть Октябрьского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо в подъезде одного из домов 15 микрорайона оставило под дверью младенца - двухмесячную девочку, завернутую в одеяло.

«На место была вызвана скорая помощь. Ребенок здоров и доставлен в медучреждение. По данному факту начато досудебного расследования по части 1 статьи 119 УК РК. Сотрудниками полиции устанавливается мать младенца», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.