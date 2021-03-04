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    19:14, 03 Март 2021 | GMT +6

    Двухмесячного младенца оставили в подъезде многоэтажки в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В подъезде одного из многоэтажек Майкудука города Караганды жители обнаружили брошенного младенца. Стражи порядка устанавливают личность матери ребёнка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    3 марта около 00:15 часов в дежурную часть Октябрьского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо в подъезде одного из домов 15 микрорайона оставило под дверью младенца - двухмесячную девочку, завернутую в одеяло.

    «На место была вызвана скорая помощь. Ребенок здоров и доставлен в медучреждение. По данному факту начато досудебного расследования по части 1 статьи 119 УК РК. Сотрудниками полиции устанавливается мать младенца», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Карагандинская область Общество Происшествия Правоохранительные органы
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