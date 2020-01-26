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Двухлетнюю девочку спасли спустя сутки из-под завалов в Турции

26 Января 2020 15:29
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Двухлетнюю девочку спасли спустя сутки из-под завалов в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Двухлетнюю девочку извлекли из-под завалов после разрушительного землетрясения в турецком Элязыге, сообщает Хабар 24.

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Под обломками Нюсра находилась вместе с матерью около суток. После того, как спасатели благополучно вытащили из-под завалов девочку, началась операция по спасению её мамы. Она длилась 4 часа. На протяжении всего времени с ней поддерживали голосовой контакт. В итоге женщину удалось спасти.

Обе пострадавшие находятся в больнице. Там им оказывают необходимую помощь.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 прогремело в Турции 24 января.


Фото: 24.kz

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Ключевые слова: Турция,
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