Двухлетнюю девочку спасли спустя сутки из-под завалов в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Двухлетнюю девочку извлекли из-под завалов после разрушительного землетрясения в турецком Элязыге, сообщает Хабар 24.

Под обломками Нюсра находилась вместе с матерью около суток. После того, как спасатели благополучно вытащили из-под завалов девочку, началась операция по спасению её мамы. Она длилась 4 часа. На протяжении всего времени с ней поддерживали голосовой контакт. В итоге женщину удалось спасти.

Обе пострадавшие находятся в больнице. Там им оказывают необходимую помощь.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 прогремело в Турции 24 января.

Фото: 24.kz