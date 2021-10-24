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    03:32, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двухлетнюю девочку спасли от падения из окна в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске спасателям пришлось проходить по карнизу, чтобы попасть в квартиру, где взрослый человек оказался запертым на балконе, ребенок – мог выпасть из окна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на пульт службы спасения поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее 77-летнюю маму закрыла на балконе второго этажа двухлетняя правнучка. Сам же ребенок остался один в квартире. Пожилая женщина смогла связаться с родственниками. Правнучка передала ей через форточку сотовый телефон.

    Руководитель спасательного подразделения Нурболат Айсин принял решение не вскрывать двери, проникнуть в квартиру через окно на другой стороне дома.

    «Девочка стояла на подоконнике окна, открытого «на проветривание». Она была в явной опасности, могло случиться все, что угодно. Используя альпинистское снаряжение и страховку, Артем Савин и Илья Бабиченко поднялись на второй этаж по карнизу к окну. Проникли в квартиру», - рассказал Нурболат Айсин.

    Спасательная операция заняла 10 минут.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Спасение Происшествия, ЧС Общество Происшествия
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