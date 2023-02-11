Двухлетнюю девочку спасли из-под завалов в Антакье спустя 122 часа после землетрясения

АНТАКЬЯ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В городе Антакья провинции Хатай на юге Турции спасатели спустя 122 часа после обрушения здания спасли из-под завалов двухлетнюю девочку.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Сотрудники жандармерии, участвующие в поисково-спасательных операциях, услышали голос ребенка под завалом одного из домов по улице Гюнеш.

Девочку после первой помощи отправили в больницу.

Как сообщалось, число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 20 тысяч, пострадали свыше 80 тысяч жителейю

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: aa.com.tr