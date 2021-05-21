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    11:25, 21 Май 2021 | GMT +6

    Двухлетнюю девочку спас от падения полицейский в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Двухлетнюю девочку от падения спас полицейский в Костанае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вполицию города Костаная поступило сообщение, что на окне в одном из домов по улице Волынова стоит маленький ребенок, опирающийся на москитную сетку. Заявку получил ближайший автопатруль №522. Полицейские прибыли через несколько минут. В это время возле дома собралось много жильцов и прохожих.

    Патрульный полицейский Мерей Хайруллин запрыгнул на козырек дома и добрался до окна. Одной рукой страж порядка выдавил москитную сетку, а другой держал ребенка. Двухлетняя девочка была спасена. Жители областного центра выразили благодарность Мерею Хайруллину и отметили его спортивную подготовку.

    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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