Двухлетнюю девочку спас от падения полицейский в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Двухлетнюю девочку от падения спас полицейский в Костанае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вполицию города Костаная поступило сообщение, что на окне в одном из домов по улице Волынова стоит маленький ребенок, опирающийся на москитную сетку. Заявку получил ближайший автопатруль №522. Полицейские прибыли через несколько минут. В это время возле дома собралось много жильцов и прохожих.

Патрульный полицейский Мерей Хайруллин запрыгнул на козырек дома и добрался до окна. Одной рукой страж порядка выдавил москитную сетку, а другой держал ребенка. Двухлетняя девочка была спасена. Жители областного центра выразили благодарность Мерею Хайруллину и отметили его спортивную подготовку.

