Двухлетняя девочка заразилась коронавирусом в Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Девочка, 2018 года рождения, заразилась коронавирусом и находится в инфекционной больнице в Алматы. Об этом сообщили в Минздраве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще три случая заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане. Первый случай – маленький ребенок, 2018 года рождения, прилетела 13 марта рейсом Берлин – Минск - Алматы. Помещена в детскую инфекционную больницу города Алматы. Второй случай заражения выявлен у мужчины, 1966 года рождения, прилетел из Москвы 10 марта. Третий случай – также мужчина, 1956 года рождения, прилетел московским рейсом», - сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип на онлайн-брифинге.
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 2 случая.
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