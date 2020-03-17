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Двухлетняя девочка заразилась коронавирусом в Алматы

17 Марта 2020 10:01
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Двухлетняя девочка заразилась коронавирусом в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Девочка, 2018 года рождения, заразилась коронавирусом и находится в инфекционной больнице в Алматы. Об этом сообщили в Минздраве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Еще три случая заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане. Первый случай – маленький ребенок, 2018 года рождения, прилетела 13 марта рейсом Берлин – Минск - Алматы. Помещена в детскую инфекционную больницу города Алматы. Второй случай заражения выявлен у мужчины, 1966 года рождения, прилетел из Москвы 10 марта. Третий случай – также мужчина, 1956 года рождения, прилетел московским рейсом», - сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип на онлайн-брифинге.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 2 случая.


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Ключевые слова: Алматы, Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Акбота Кузекбай

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