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Двухлетняя девочка выжила после падения из многоэтажки в Актау

14 Мая 2019 15:22 133
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Двухлетняя девочка выжила после падения из многоэтажки в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Падение смягчило дерево, на которое упала девочка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz

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Как сообщил Азамат Сарсенбаев, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области, двухлетняя девочка была доставлена в приемный покой Мангистауской областной детской больницы 12 мая в 19:20 с диагнозом сотрясение головного мозга, ссадины лица и волосистой части головы.

«По словам родителей, девочка упала с третьего этажа, и, к счастью, благодаря оперативной реакции родителей, которые сразу же привезли ребенка в приемный покой, ее удалось спасти», - сказал Азамат Сарсенбаев.

После стабилизации состояния ребенка девочка была переведена в отделение травматологии.

«На данный момент малышка чувствует себя хорошо», - отметил Азамат Сарсенбаев.

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Ключевые слова: Происшествия, Мангистауская область,
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