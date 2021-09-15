Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Шымкенте

15 Сентября 2021, 10:01
Двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Несчастный случай унес жизнь двухлетней девочки в Шымкенте. Ребенок выпал из окна восьмого этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.

По информации спасателей, накануне в 20.40 поступила информация о падении ребенка из окна восьмого этажа многоэтажного дома. Несчастный случай произошел в микрорайоне «Нурсат» Каратауского района.

По предварительным данным, девочка 2019 года рождения, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упала из окнашым. Ребенок умер на месте происшествия.

Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра, особенно возле открытых окон.

С начала года на территории Шымкента зарегистрировано шесть случаев с падением детей из окон. В трех случаях дети погибли, в трех были травмированы.


Происшествия   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes