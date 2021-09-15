Двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Несчастный случай унес жизнь двухлетней девочки в Шымкенте. Ребенок выпал из окна восьмого этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.

По информации спасателей, накануне в 20.40 поступила информация о падении ребенка из окна восьмого этажа многоэтажного дома. Несчастный случай произошел в микрорайоне «Нурсат» Каратауского района.

По предварительным данным, девочка 2019 года рождения, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упала из окнашым. Ребенок умер на месте происшествия.

Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра, особенно возле открытых окон.

С начала года на территории Шымкента зарегистрировано шесть случаев с падением детей из окон. В трех случаях дети погибли, в трех были травмированы.