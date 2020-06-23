Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
-
-
-
Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Уральске
23 Июня 2020 01:19
Поделиться:
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Уральске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
Несчастный случай произошел 20 июня. По адресу: улица А.Молдагуловой, 16/1 из окна третьего этажа пятиэтажного дома выпала девочка, 2018 года рождения.
Ребенка доставили в многопрофильную детскую больницу. Это в этом году уже четвертый подобный случай.
По информации управления здравоохранения, девочка в тяжелом состоянии. Она была переведена из реанимационного отделения в травматологию.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Крупный пожар произошел в Семее: один человек госпитализирован
- Сель сошел на западе Турции: пять человек погибли
- В карантинном комплексе под Ташкентом найден повешенным мужчина
- Мужчина утонул, спасая девушку, в Акмолинской области
- Массовое столкновение машин в Павлодаре: водитель обманул дорожную полицию
- Тушу косули прятали в лесу браконьеры в СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047