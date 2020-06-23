Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Уральске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Несчастный случай произошел 20 июня. По адресу: улица А.Молдагуловой, 16/1 из окна третьего этажа пятиэтажного дома выпала девочка, 2018 года рождения.

Ребенка доставили в многопрофильную детскую больницу. Это в этом году уже четвертый подобный случай.

По информации управления здравоохранения, девочка в тяжелом состоянии. Она была переведена из реанимационного отделения в травматологию.



