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Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Нур-Султане
21 Июля 2021 16:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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20 июля в полицию поступило сообщение о том, что в детскую городскую больницу поступила двухлетняя девочка с множественными ушибами и травмами. Установлено, что днем мать ребенка вышла из дома в магазин и оставила дочь дома одну. Ребенок, взобравшись на подоконник с открытым окном, уперлась на москитную сетку, после чего выпала с окна четвертого этажа.
В этот же день из окна балкона первого этажа выпал четырехлетний ребенок, к счастью, обошлось без серьезных травм. В квартире ребенок находился со взрослыми. Пока родители ужинали на кухне, ребенок играл в зале.
Как отметили в полиции, с начала года в столице 13 детей выпали из окон многоэтажек, один ребенок погиб.
«Департамент полиции постоянно проводит профилактическую работу с родителями и предупреждает о мерах безопасности. Особенно в летний период отмечается рост несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон. Уважаемые родители, будьте внимательны. Не оставляйте малышей без присмотра», – обратилась к жителям начальник ювенальной полиции ДП города Нур-Султана Нэлля Дощанова.
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