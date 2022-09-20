20 Сентября 2022, 13:19

Двухлетняя девочка погибла под прессом грузового авто в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Двухлетнюю девочку придавило грузовым авто в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Трагедия произошла в селе Сарыозек Кербулакского района. 18 сентября в районную полицию поступила информация о гибели малолетнего ребенка. Выяснилось, что двухлетнюю девочку случайно придавило грузовиком DAF, который стоял на ремонте во дворе одного из частных домов.

Полицейские Кербулакского района инициировали по факту тщательную проверку. Расследование проводится по ст. 141 ч. 2 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровью детей».