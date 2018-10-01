Двухлетняя девочка отравилась насмерть колбасой в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Причиной смерти двухлетней девочки в Бурабайском районе Акмолинской области могла стать полукопченная колбаса, приобретенная в одном из торговых домов города Щучинска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент охраны общественного здоровья.

По информации ведомства, 17 октября 2018 года 2-летний ребенок был госпитализирован с симптомами кишечной инфекции в инфекционное отделение Бурабайской межрайонной многопрофильной больницы. Через два дня в связи ухудшением состояния здоровья его перевели в реанимационное отделение.

«Проведен консилиум врачей. После осмотра и консультации областного детского инфекциониста выставлен диагноз «Острая недостаточность мозгового кровообращения, ПТИ по типу гастроэнтероколита. Ботулизм?». 20 октября 2018 года в 5:40 была констатирована биологическая смерть», - рассказали в ведомстве.

Проведено эпидемиологическое расследование. По информации ведомства, заболевание связывают с употреблением полукопченной колбасы, приобретенной в одном из торговых домов города Щучинска.

«Также в инфекционное отделение Бурабайской межрайонной многопрофильной больницы были госпитализированы двоюродные брат и сестра пострадавшей девочки, проживающие в одном доме. 20 октября 2018 года они переведены в инфекционное отделение многопрофильной областной детской больницы города Кокшетау. Состояние здоровья детей удовлетворительное», - добавили в департаменте охраны общественного здоровья Акмолинской области.

Как было отмечено, в настоящее время все контактные по домашнему очагу обследованы, результаты в работе. Проводится внеплановая проверка торгового дома, где, по словам пострадавших, приобретался продукт. Проведение комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий продолжается.

«По факту смерти ребенка в медицинской организации будет проведена внеплановая проверка», - резюмировали в ведомстве.