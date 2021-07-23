Двухлетний ребёнок закрыл маму на балконе в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Семея вызволяют детей и родителей из заблокированных квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.
В пресс-службе ДЧС ВКО рассказали, что заблокированные двери – самая частая ситуация, когда люди не знают, что им делать и обращаются за помощью к спасателям.
Отметим, что за сутки к спасателям Семея поступило три вызова о помощи в экстренном вскрытии входной двери. Первый случай произошел в доме по улице Ибраева, где мальчик, 2010 года рождения, не отвечал на стуки в дверь и звонки своего отца. Спасатели с помощью двухколенной лестницы поднялись на балкон и открыли дверь изнутри. Выяснилось, что мальчик спал.
«Второй случай произошел в доме по улице Козбагарова, где ребенок, 2019 года рождения, заблокировал на балконе свою маму. По приезду спасатели произвели демонтаж входной двери и открыли дверь балкона изнутри», — пояснили в пресс-службе.
Третий случай произошел в доме по улице Тельмана. 3-летний заблокировал замок входной двери, в тот момент, когда его мать вышла в подъезд, чтобы вытряхнуть коврик. Спасатели произвели демонтаж входной двери, чтобы попасть во внутрь.
«Следует помнить, что спасатели проводят вскрытие дверей только в случаях угрозы жизни и здоровью человека или когда взаперти маленькие дети, инвалиды или старики. Еще одно непременное условие для вскрытия двери спасателями – наличие паспорта или документа о собственности или подтверждение этого права собственности соседями с документами. Если угрозы для оставшихся или оказавшихся снаружи людей и соседей нет, необходимо обращаться за помощью в платные службы открывания дверей», — предупредили спасатели.
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