Двухлетний ребенок заболел коронавирусом в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе заболевших двухлетний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Из них, по сообщению пресс-службы акима области, 5 случаев выявлено в городе Талдыкорган, 3 - в Алакольском районе.
«Все 8 случаев заражения выявлены активно, пациенты 1990, 1993, 2016, 2018, и двое 1981 годов рождения были в контакте с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, одна пациентка 1997 года рождения в связи с тем, что беременна, прошла обследование с профилактической целью. Все больные ранее были изолированы, в настоящее время переведены в инфекционное отделение. Эпидемиологическое расследование продолжается», - рассказали в ведомстве.
Таким образом, в Алматинской области выявлен 361 случай заражения коронавирусной инфекцией.Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 4,1%.
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