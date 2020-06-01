Двухлетний ребенок заболел коронавирусом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе заболевших двухлетний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из них, по сообщению пресс-службы акима области, 5 случаев выявлено в городе Талдыкорган, 3 - в Алакольском районе.

«Все 8 случаев заражения выявлены активно, пациенты 1990, 1993, 2016, 2018, и двое 1981 годов рождения были в контакте с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, одна пациентка 1997 года рождения в связи с тем, что беременна, прошла обследование с профилактической целью. Все больные ранее были изолированы, в настоящее время переведены в инфекционное отделение. Эпидемиологическое расследование продолжается», - рассказали в ведомстве.

Таким образом, в Алматинской области выявлен 361 случай заражения коронавирусной инфекцией.