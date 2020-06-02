Двухлетний ребенок выпал из окна в Алматы в День защиты детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок, его госпитализировали в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС Алматы, как показывает печальная статистика, ежегодно с наступлением теплых дней происходят выпадения детей из окон высотных этажей. В текущем году сотрудниками Департамента по ЧС Алматы в подъездах многоэтажных жилых домов были размещены наглядные пособия для родителей, проведены выступления в СМИ, информагентствах и социальных сетях.

«Факты падения детей с окон продолжаются. Всего с начала текущего года в городе Алматы произошло три таких случая. Один из них случился вчера. 1 июня в Международный день защиты детей, в Алмалинском районе, из окна второго этажа пятиэтажного жилого дома, оперевшись на москитную сетку, выпал ребенок 2018 г.р. Ребенок был доставлен в детскую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и линейный перелом затылочной части. Ребенка упустили из виду находившиеся дома родители», - сообщили в ДЧС.

Чтобы избежать беды, департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы напоминает правила, которые надо запомнить родителям:

- дети могут выпасть из окна, если оно приоткрыто более чем на 12,5 см;

- установите на окна блокираторы, не позволяющие настежь распахнуть окно;

- детей следует учить играть подальше от окон;

- дети всегда должны быть под присмотром;

- не полагайтесь на москитные сетки, они не могут предотвратить выпадение из окна!

- не выставляйте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на нее.