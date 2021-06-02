Двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Двухлетний малыш выпал из окна в Сатпаеве. Девочка доставлена в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

1 июня в городе Сатпаеве из окна квартиры, расположенной на 4-ом этаже, выпала девочка 2019 года рождения.

«Ее госпитализировали в больницу. Был проведен полный осмотр: компьютерная томография, УЗИ. Травм нет. Ребёнка отпустили на амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Недосмотр со стороны взрослых является основной причиной травматизма и гибели детей. В связи с этим спасатели просят родителей усилить присмотр за маленькими детьми, не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами. Это уже 8 случай выпадения ребенка из окна с начала этого года.