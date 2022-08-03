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Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте
3 Августа 2022 17:36

Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Шымкенте. Он находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

«3 августа в 14:00 поступило сообщение от службы скорой помощи «103» о том, что в микрорайоне Туран Каратауского района из окна второго этажа пятиэтажного многоквартирного жилого дома выпал ребенок 2020 года рождения. Он госпитализирован в городскую больницу (состояние тяжелое). Ребенок остался без присмотра родителей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

С начала года в Шымкенте это четвертый подобный случай. Во всех случаях дети оставались без присмотра. В прошлом году за этот отчетный период произошло 7 происшествий, связанных с падением детей из окон.

Ранее шымкентские спасатели сообщили о двух несчастных случаях, связанных с детьми.


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