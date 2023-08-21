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    14:36, 21 Август 2023 | GMT +6

    Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Атырау. С множественными ушибами и травмами он доставлен в реанимационное отделение детской областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, инцидент произошел в выходные. Двухлетний ребенок остался в квартире без присмотра взрослых и выпал из окна четвертого этажа.

    По данным областного управления здравоохранения, состояние малыша тяжелое, он находится в реанимационном отделении областной детской больницы.

    Ранее в Атырау с пятого этажа упал шестилетний ребенок.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия Дети Атырау Проекты и технологии EXPO
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