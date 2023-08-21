14:36, 21 Август 2023 | GMT +6
Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Атырау. С множественными ушибами и травмами он доставлен в реанимационное отделение детской областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, инцидент произошел в выходные. Двухлетний ребенок остался в квартире без присмотра взрослых и выпал из окна четвертого этажа.
По данным областного управления здравоохранения, состояние малыша тяжелое, он находится в реанимационном отделении областной детской больницы.
Ранее в Атырау с пятого этажа упал шестилетний ребенок.