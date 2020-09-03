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Двухлетний ребенок утонул в арыке в ВКО

3 Сентября 2020 12:27
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Двухлетний ребенок утонул в арыке в ВКО

ЗАЙСАН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане утонул 2-летний ребенок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В ведомстве рассказали, прошедшее лето показало, что дети и подростки, находившиеся без присмотра взрослых, чаще были подвержены несчастным случаям, травмам. К сожалению, факты детской смертности от внешних причин – не исключение. Так, с начала этого года подвергались риску на пожаре 10 детей, которых удалось спасти. 7 детей выпали из окон. За купальный сезон утонули 9 детей.

«Вчера в городе Зайсане ребенок двух лет, оставшийся без присмотра, утонул в арыке», - сообщили в департаменте.

При этом в департаменте добавили, что наиболее распространенные несчастные случаи, приводящие к увечьям и смерти детей – это ожоги, падения с высоты, утопления, отравления, поражения электрическим током. На основании анализа ЧС с детьми можно утверждать, что причинами несчастных случаев в детском возрасте чаще всего являются отсутствие должного надзора со стороны взрослых за детьми всех возрастных групп, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом.

«Уважаемые родители! Помните, что соблюдение правил безопасности во всех ситуациях - это средство спасения жизни и здоровья ребенка», - обратились спасатели к родителям.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Орал Ерланулы

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