Двухлетний ребенок утонул в арыке в ВКО

ЗАЙСАН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане утонул 2-летний ребенок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве рассказали, прошедшее лето показало, что дети и подростки, находившиеся без присмотра взрослых, чаще были подвержены несчастным случаям, травмам. К сожалению, факты детской смертности от внешних причин – не исключение. Так, с начала этого года подвергались риску на пожаре 10 детей, которых удалось спасти. 7 детей выпали из окон. За купальный сезон утонули 9 детей.

«Вчера в городе Зайсане ребенок двух лет, оставшийся без присмотра, утонул в арыке», - сообщили в департаменте.

При этом в департаменте добавили, что наиболее распространенные несчастные случаи, приводящие к увечьям и смерти детей – это ожоги, падения с высоты, утопления, отравления, поражения электрическим током. На основании анализа ЧС с детьми можно утверждать, что причинами несчастных случаев в детском возрасте чаще всего являются отсутствие должного надзора со стороны взрослых за детьми всех возрастных групп, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом.

«Уважаемые родители! Помните, что соблюдение правил безопасности во всех ситуациях - это средство спасения жизни и здоровья ребенка», - обратились спасатели к родителям.