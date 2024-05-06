18:23, 05 Май 2024 | GMT +6
Двухлетний ребенок утонул на озере в ВКО
В Уланском районе на озере Садыркол утонул ребенок, оставшись без присмотра родителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Ребенок 2022 года рождения упал в воду на территории дачного дома в Уланском районе на озере Садыркол и утонул. Родителей не оказалось рядом.
— МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра. Не допускать игр детей у водоемов. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112, — обратилось ведомство.