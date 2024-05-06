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    18:23, 05 Май 2024 | GMT +6

    Двухлетний ребенок утонул на озере в ВКО

    утопление
    Фото: pexels.com

    В Уланском районе на озере Садыркол утонул ребенок, оставшись без присмотра родителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Ребенок 2022 года рождения упал в воду на территории дачного дома в Уланском районе на озере Садыркол и утонул. Родителей не оказалось рядом. 

    — МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра. Не допускать игр детей у водоемов. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112, — обратилось ведомство. 

    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Дети Вода
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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