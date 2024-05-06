Двухлетний ребенок утонул на озере в ВКО

В Уланском районе на озере Садыркол утонул ребенок, оставшись без присмотра родителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ребенок 2022 года рождения упал в воду на территории дачного дома в Уланском районе на озере Садыркол и утонул. Родителей не оказалось рядом.