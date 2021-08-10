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Двухлетний ребёнок упал в скважину в Костанайской области

10 Августа 2021 23:49
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Двухлетний ребёнок упал в скважину в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Спасение малыша из скважины попало на видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

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В 17.25 поступил звонок, что в с. Садчиковка, по ул. Леонова, 50, в скважину для воды провалился 2-летний ребёнок, сообщили в Северном РАОСО. Прибыв на адрес в 17.54, оценив обстановку, спасатели принялись лопатами копать яму параллельно скважине.

«Одновременно с этим, сделав петлю, и при помощи удочки зафиксировали узел на видневшихся кистях ребёнка, чтобы исключить дальнейшее падение. Также был произведён замер глубины, ребёнок находился в скважине на глубине 3.5 метра. Спасатели Северного РАОСО выкопали яму глубиной по уровню ниже нахождения ребёнка, начали вести подкоп непосредственно в сторону самого ребёнка. Выгребая землю ведром, с привязанной к нему верёвкой. Добравшись до ребёнка, окопали его от мешавшей освобождению земли, вытащили на поверхность. Работу закончили в 19.20», - рассказали подробности спасательной операции в Северном РАОСО.


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#Костанайская область   #Происшествия   #Видео  
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