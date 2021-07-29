Двухлетний ребенок упал в емкость с водой в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области двухлетний ребенок едва не погиб в емкости с водой. Находившегося в бессознательном состоянии малыша буквально вернул к жизни пограничник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента Пограничной службы КНБ РК, трагедия произошла 18 июля в селе Каратерек Уалихановского района. Двухлетний мальчик во дворе дома упал во вкопанную в землю емкость с водой. Когда его обнаружили родители, он был в воде вниз головой, без сознания. Крики матери услышал начальник пограничного отдела «Кишкенеколь» Айдын Турсынгазыулы, осуществлявший объезд государственной границы и приграничного района.

«Он сразу начал делать малышу искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Время шло, но ребенок все так и не подавал признаков жизни. Но пограничник не сдавался и продолжал спасать малыша. Через 15 минут мальчик очнулся. Малыша экстренно доставили в районную больницу, позже госпитализировали в медицинское учреждение Нур-Султана. Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, он проходит лечение», - проинформировали в пресс-службе.