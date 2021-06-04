Двухлетний ребенок упал из окна пятого этажа в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал двухлетний ребенок. Состояние малыша крайне тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 3 июня. Оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности выпал из окна квартиры пятого этажа мальчик 2019 года рождения.

Ребенок был госпитализирован в больницу.

«Состояние крайне тяжелое. Сознание - кома 3. Гемодинамика нестабильная . Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Ушиб ствола мозга. Множественные ссадины, гематомы туловища и конечностей», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.