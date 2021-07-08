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    00:58, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Двухлетний ребенок скончался после падения с пятого этажа в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 2-летний ребенок выпал из пятого этажа в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С начала года в Актюбинской области зарегистрировано пять фактов падения детей из окон, из которых один погиб. Так, 30 июня с пятого этажа одного из домов города Актобе упал 2-летний ребенок, мать находилась на кухне. Малыш с различными травмами был госпитализирован в больницу города, от полученных тяжелых травм он 5 июля скончался в больнице.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Происшествия Актюбинская область
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