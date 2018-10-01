Двухлетний ребенок пропал в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области спасатели ведут поиски двухлетнего ребенка, который вышел за пределы дома и пропал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в ДЧС региона, поиски мальчика ведутся в поселке Техснаб близ Балхаша с позавчерашнего дня непрерывно.

По предварительным данным, двухлетний мальчик играл во дворе своего дома, затем вышел за пределы территории двора и пропал.

Осмотрена близлежащая к дому территория, имеющиеся в поселке колодцы, ямы, строения, кустарники и протекающий недалеко канал, который вливается в озеро Балхаш.

Как пояснили в ведомстве, совместно с ОВД создан штаб по организации проведения поисково-спасательных работ. В них участвуют пожарные, спасатели, кинологи, волонтеры.