Двухлетний ребенок попал в больницу после ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Двухлетнего ребёнка госпитализировали после столкновения двух легковых автомобилей на оживлённом перекрёстке в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 февраля в 16:30 на пересечении улицы Лермонтова и проспекта Назарбаева 47-летний водитель автомашины Mitsubishi Grandis, двигаясь по проспекту, совершил столкновение с автомашиной LADA-211440 под управлением 35-летнего водителя, который двигался в попутном направлении», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии маленькая девочка, 2018 года рождения, ехавшая в LADA, с травмами доставлена в больницу.

«Автомашины водворены на штрафстоянку. Проводится проверка», - добавили в ведомстве.