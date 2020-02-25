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Двухлетний ребенок попал в больницу после ДТП в Павлодаре
25 Февраля 2020 10:15
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Двухлетнего ребёнка госпитализировали после столкновения двух легковых автомобилей на оживлённом перекрёстке в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«24 февраля в 16:30 на пересечении улицы Лермонтова и проспекта Назарбаева 47-летний водитель автомашины Mitsubishi Grandis, двигаясь по проспекту, совершил столкновение с автомашиной LADA-211440 под управлением 35-летнего водителя, который двигался в попутном направлении», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В результате аварии маленькая девочка, 2018 года рождения, ехавшая в LADA, с травмами доставлена в больницу.
«Автомашины водворены на штрафстоянку. Проводится проверка», - добавили в ведомстве.
Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП, Происшествия, МВД РК,
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