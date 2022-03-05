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    14:21, 05 Март 2022 | GMT +6

    Двухлетний ребенок погиб под колесами поезда в Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В момент трагедии двухлетний ребёнок один находился на железнодорожных путях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КТЖ».

    По информации КТЖ, двухлетний ребенок выбежал на железнодорожные пути и попал под проходящий поезд. Трагедия произошла 4 марта 2022 года в 17 часов 52 минуты на станции Малдыбай Жамбылской области.

    Отмечается, что в момент трагедии ребенок находился в опасной зоне без присмотра взрослых. По предварительным данным, семья ребенка проживает недалеко от железной

    дороги.

    АО «НК «Қазақстан темір жолы» выражает соболезнование родным и близким ребенка.

    Железнодорожники убедительно просят не оставлять детей без присмотра на железнодорожных путях, перронах вокзалов, так как дети не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность.


    Теги:
    Происшествия, ЧС КТЖ Жамбылская область Общество Происшествия
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