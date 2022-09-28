Двухлетний ребенок погиб под колесами авто в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла днем 28 сентября на улице Сенгирбаева в Талдыкоргане. Мальчик погиб под колесами иномарки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Жетысуской области.

Предварительно установлено, что мальчик играл на проезжей части у своего дома и оказался под колесами Toyota Cresta, за рулем которой находился 38-летний мужчина.

Ребенок погиб.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

«Полиция региона выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего мальчика», - добавили в пресс-службе ДП.