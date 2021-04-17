Двухлетний малыш выпал из окна в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Целиноградском районе Акмолинской области двухлетний малыш, оставшись без присмотра родителей, выпал из окна второго этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в Целиноградском районе 13 апреля, примерно в 19.30, 27-летняя мать ребенка занималась домашними делами. Находясь в ванной комнате, она не заметила, как двухлетний сын, который был в этот момент в зале, выпал из окна второго этажа на землю. Ребенок серьезно не пострадал и после осмотра врачей был отпущен домой.

«В силу своей любознательности малыши уязвимы перед открытым окном. Оставляя детей под присмотром родственников преклонного возраста либо старших несовершеннолетних детей, родители должны помнить о том, что пожилым людям сложно контролировать поведение юркого ребенка, а подростки, не имея жизненного опыта, не способны оценить всю степень опасности, которую представляет для их младшего брата или сестры открытое окно», - отметила подполковник полиции Айнагуль Куандыкова.

Полицейские напоминают: родители должны помнить, что сетки создают лишь видимость барьера, но в действительности не могут выдержать вес ребенка, облокотившегося на них. Чтобы проветривать помещение было безопасно, следует оборудовать окна специальными ограничителями, которые позволят приоткрыть створку на небольшое расстояние. Около окон не должно находиться никакой мебели, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник. А чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно, необходимо оборудовать его блокирующим устройством.

В прошлом году в Акмолинской области зарегистрировано 10 случаев падения детей из окон. В девяти из них дети остались живы, но были госпитализированы в больницы с различными травмами. Еще в одном случае, произошедшем в городе Степногорске, трехлетняя малышка скончалась в реанимации больницы спустя месяц после происшествия.



