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Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Мая 2023, 13:23
Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде из окна многоэтажного дома выпал двухлетний мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 9 мая в микрорайоне Степной-3, доме №2 в Караганде.

«Ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры 7-го этажа и от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Спасатели еще раз напоминают родителям и взрослым о мерах безопасности.

Для недопущения выпадения детей из окон и балконов следует соблюдать следующие меры безопасности:

- не оставляйте маленьких детей одних, без присмотра;

- отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

- не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;

- ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;

- проводите беседы с детьми об опасности нахождения рядом с открытым окном;

- если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости.


Карагандинская область   Происшествия   Регионы   Караганда  
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