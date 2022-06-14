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Двухлетний мальчик погиб в Акмолинской области, упав в уличный туалет
14 Июня 2022 15:30

Двухлетний мальчик погиб в Акмолинской области, упав в уличный туалет

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области двухлетний мальчик погиб, упав в уличный туалет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

14 июня около 11:30 в дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение жительницы одного из сел, что ее двухлетний сын, находясь во дворе частного жилого дома, по неосторожности упал в канализационный септик.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы ОЧС, скорой медицинской помощи. Установлено, что ребенок скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.

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