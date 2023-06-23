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Двухлетнего мальчика с тяжелой травмой головы спасли жамбылские врачи

Автор:  
Галина Скрипник
23 Июня 2023, 22:24
Двухлетнего мальчика с тяжелой травмой головы спасли жамбылские врачи Фото: пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Экстренная медицинская помощь, профессионализм врачей, четкая работа санитарной авиации, техническая оснащенность клиник - все эти факторы помогли спасти двухлетнего мальчика после тяжелейшей травмы головы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, в начале июня в селе Сортобе Кордайского района двухлетний малыш упал в двухметровый бетонный колодец и потерял сознание. Родственники спешно доставили мальчика в бессознательном состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой в райцентр Кордай (в 50 км от Сортобе), в Центральную районную больницу Кордайского района.

«Компьютерная томография показала ушиб головного мозга третьей степени, эпидуральное кровоизлияние теменной и затылочной областей. В экстренном порядке пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации с тяжелым диагнозом - закрытый перелом теменной кости с переходом на основание черепа, закрытый линейный перелом височной кости с переходом на коронарный шов, пневмоцефалия, острый отек головного мозга, кома третьей степени», - пояснили в ведомстве.

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Помимо всех этих повреждений, врачи диагностировали отогематоликворею – это истечение спинномозговой жидкости из черепа в полость уха, что чревато разгерметизацией полости черепа, от чего возможно проникновение инфекции и развитие воспаления - менингита, менингоэнцефалита и других тяжелых заболеваний, которые могут привести к инвалидности и даже смерти.

В тот же день по линии санитарной авиации была вызвана бригада врачей из Тараза. В районный центр Кордай (300 км от Тараза) срочно прибыли заведующий отделением нейрохирургии Жамбылской областной многопрофильной детской больницы Саят Жумабаев и анестезиолог Калдыбек Усенбаев, состоялся консилиум специалистов.

«В Кордайской ЦРБ была проведена сложная операция - декомпрессионная трепанация черепа с обеих сторон с пластикой твердых мозговых оболочек и удалением внутримозговых скоплений сгустков крови. Из-за тяжести общего состояния, а также после проведенных сложных хирургических вмешательств, маленький пациент был нетранспортабелен, поэтому он оставался в реанимационном отделении Кордайской Центральной районной больницы. Главный детский нейрохирург Жамбылской области Саят Жумабаев, реаниматологи областной детской больницы проводили коррекцию лечения, контролировали общее состояние ребенка».

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После успешно выполненной операции была отмечена небольшая положительная динамика. Ребенок из комы третьей степени перешел во вторую степень, а на седьмые сутки полностью вышел из комы.

«После того как мальчик вышел из комы, он был доставлен санавиацией в Жамбылскую областную многопрофильную детскую больницу. В нейрохирургическом отделении проведен второй этап операций для устранения отоликвореи. Состояние ребенка после операций улучшилось, он находится в полном сознании, адекватен. Идет на поправку и совсем скоро отправится домой», - сообщил Саят Жумабаев.


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